避談「中國製造2025」？ CNN：北京不會放棄

2018-12-18 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰在G20川習會後暫時休兵，中國開始在「中國製造2025」政策上讓步，釋出善意化解紛爭，但美國《CNN》報導分析，中國的「中國製造2025」受歐美強國批評，雖有意調整政策，但別指望中國會在此議題上退縮。

《CNN》指出，中國計劃在晶片和機器人等領域投入數十億美元，擺脫對外國科技的依賴，將此計劃稱為「中國製造2025」，但一直以來受到美國等國政府的反對，包括最近反對中國高科技巨頭華為5G的動作等。

分析指出，隨著美中貿易戰延燒，中國領導人習近平正在尋求降低兩國對抗，但長期戰略目標不會改變，愛丁堡大學（University of Edinburgh）國際政治經濟學高級講師霍普威爾（Kristen Hopewell）表示，「北京不會放棄主導工業和技術力量的計劃，（讓步）只是為了取悅華府。任何變化都可能是表面的，而不是實質性的。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）上週也說，自美國和其他國家開始反擊後，北京一直在「淡化」他們的「中國製造2025」計劃，「他們比較少談論它（中國製造2025），但這並不意味他們放棄了它。」

報導提到，北京官方上週向地方政府發布的政策清單中，已沒提到「中國製造2025」，《華爾街日報》報導也表示，中國官員正在起草一份對外國公司更加開放的替代計劃，並可能在明年初推出。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/