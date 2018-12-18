日內閣會議批准「新防衛大綱」 計劃中寫明「改裝出雲號」

2018-12-18 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今日（18日）在內閣會議上正式批准新版《防衛計畫大綱》，以及遵循大綱內容推進具體裝備採購的下一期《中期防衛力整備計劃》，整備計畫內容包括推進海上自衛隊護衛艦「出雲」號改裝，並將採購F-35A及F-35B兩型戰機共105架。

根據日本《共同社》報導，在內閣會議上敲定的2019至2023年度《中期防衛力整備計劃》力求加強尖閣諸島（釣魚台列嶼）防衛力，著眼於中國海洋活動頻繁，因此決定改裝「出雲」號，而為了避免被稱為「航空母艦」，《中期防衛力整備計劃》內容中則寫明「作為多功能護衛艦，執行應對大型災害等多樣化任務」，戰機運用限定於處理突發情況、警戒監視等必要狀況。

為增強島嶼防衛力，《中期防衛力整備計劃》也提到要推出能在海中自主航行並收集情報的大型無人潛艦；引進美製無人偵察機「全球鷹」；研發速度超過5馬赫、能夠突破雷達網的「高超音速巡航飛彈」；購置兩套用於攔截飛彈的「陸基神盾盾系統」。由於《中期防衛力整備計劃》採購新型巨額裝備，5年間的防衛預算總額達到27.47兆日元（約新台幣7.51兆），創下歷來新高，在日本《憲法》第九條下「專守防衛」的方式也可能有所變化。

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