德國再為納粹罪行負責 「難民兒童運動」倖存者每人獲賠8.7萬

2018-12-18 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕1930年代納粹政權上台後，對猶太人越來越不友善，在1938年11月爆發，納粹襲擊德國全境猶太人的「水晶之夜」事件後，約有1萬名猶太小孩被送往英國安置，德國政府近日同意，賠償這些當時被迫逃離歐洲大陸的兒童倖存者，每人2500歐元（約新台幣8.7萬元）的賠償金，來彌補他們所受到的心理創傷。

綜合外媒報導，「水晶之夜」事件後，納粹對猶太人進行有組織性的迫害越演越烈，當時為了拯救猶太兒童，有慈善組織發起「難民兒童運動」（Kindertransport），從1938年12月起，將來自德國、奧地利、捷克斯洛伐克、波蘭和但澤自由市的兒童送往英國安置，直到1940年5月荷蘭投降為止，一共有1萬名兒童逃出納粹魔掌，其中約有7500名是猶太小孩。

這些逃離歐陸的小孩再也沒見過他的父母，因為家人們都死於集中營內，絕大多數的孩童成家族中唯一的倖存者，這些小孩中有許多人後來成就非凡，包含1978年諾貝爾物理學獎得主阿諾·彭齊亞斯（Arno Penzias）、1998年諾貝爾化學獎得主沃爾特·科恩（Walter Kohn）都是難民兒童一員。

今年適逢「難民兒童運動」80週年，長年代表全球猶太人向德國索賠納粹罪行賠償的「索賠大會」（Claims Conference）宣布，與德國政府達成協議，賠償這些兒童倖存者，每人2500歐元的賠償金，「索賠大會」代表史奈德（Greg Schneider）認為，這次賠償是德國正視這些孩童痛苦的「象徵性承認」，史奈德稱：「這些孩童的父母大多在集中營內遇害，讓他們有很大的心理陰影。」

德國財政部發言人表示：「這次賠償是為了撫慰這些孩子的特殊命運，他們不得不在和平時期離開家人，在許多情況下，再也不會見到對方了。」據信目前仍約有1000名受惠於「難民兒童運動」的倖存者健在，其中仍有一半人依然在英國生活。

曾於上世紀50年代領取過賠償的受害者，仍可再次領取該次補償；據德國財政部統計，自1952年西德政府至今，德國政府已向納粹受害者支付了超過750億歐元（約新台幣2.6兆）的賠償金。

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