「這輩子就認定她了」28歲男與65歲嬤上演「嬤孫戀」

2018-12-18 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕愛情，果真能超越年齡？日前在一檔中國綜藝節目上，一對登場的情侶讓觀眾大吃一驚，28歲的小伙子「柱子」上節目想極力挽回他65歲的女友「老芹」，這段「嬤孫戀」歷經風風雨雨，柱子為了不讓老芹覺得外型不登對，甚至還自己染上白髮。

《澎湃新聞》報導，去年，在河南的農村，老芹與柱子因為一場意外而相識相戀。28歲的柱子剛失戀想輕生，65歲的大媽老芹恰好出現阻止了他。此後，兩人在相處中，漸漸互有好感，柱子有天終於鼓起勇氣告白，老芹卻以為，自己的孫子都17歲了，柱子應該是玩玩，就沒當真，然而，經過柱子的一番堅持，終於開始了這段「嬤孫戀」。

後來，兩人同居，一起做飯、逛街，但老芹覺得自己年紀大了，不僅有點耳背，眼睛曾得過白內障開刀，還因淋巴瘤動過手術，「脖子上落了很多疤」，她不想連累柱子，於是告訴柱子： 「我年紀大了，不可能給你生孩子。」要柱子去找個同齡的女孩。

但是柱子卻依舊深愛著老芹，「這輩子就認定她了」，經過數次的分分合合，柱子總是能把老芹找回來。有天，柱子終於向老芹求婚，在雙方親友的支持下，兩人還一起拍了婚紗照，但老芹一想到自己無法生兒育女，就始終覺得對柱子很不公平。

在中國的一檔綜藝節目上，老芹表明了自己對柱子的愛，老芹說，她想等一陣子看看再結婚，若柱子想要孩子，她可以考慮做試管嬰兒，老芹表示，無論未來如何，這段時光都讓彼此覺得很幸福。

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