新疆強逼穆斯林學童吃豬肉 抗議學生慘被關進冷凍庫

2018-12-18 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆打壓少數民族穆斯林日益嚴厲，近期不僅傳出關押逾百萬維族人的再教育營已淪為「勞改營」，還有當地中、小學生被官員強逼吃豬肉，不從及抗議者更被公安逮捕，有人當場被關進存放豬肉的冷凍庫，還有數百人至今下落不明。

根據美國《自由亞洲電台》報導，新疆北部多區的哈薩克族穆斯林學生，近日傳出被官員大規模強逼吃豬肉，當地不少學生不滿壓迫，上週日（16日）走上街頭抗議當局打壓信仰自由，約400人在抗議時被當局抓走，大部分人至今下落不明。

報導指出，在新疆境內其他縣市也有其他穆斯林學生抗議吃豬肉而遭當局抓捕，一名不願透露姓名的穆斯林透露，抗議現場有學生抵抗公安，當場就被關進一個冰存豬肉的冷庫中。此外，當局也封閉前述發生抗議事件縣市的對外道路，部分縣市現況宛如遭到重軍圍城。

另一名知悉當地情事的穆斯林則表示，新疆哈巴河縣遭軍警封鎖多時，內外消息的流動早已被嚴格把關，「對當地新疆人而言，要嘛反抗而死，要嘛被當局侮辱折磨、洗腦改造，這兩條都是死路」

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