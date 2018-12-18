路邊爆發槍擊案 她從槍口下淡定飄過獲封「從容姐」

2018-12-18 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建福州日前光天化日之下發生一起槍擊案，有槍手當街尋仇，對當地政府官員開槍後逃逸，囂張行徑引發熱議。不過，隨著案發現場監控畫面曝光，一名穿梭在槍手與受害人間的女子，因其極度淡定從容的態度，成了網友熱論的新焦點。

綜合中國媒體報導，福建省福州市上週三（12日）發生一起槍擊事件，當地2名村民埋伏於街道口，見到與2人素有嫌隙的陳姓黨總支書記出現後，便取出手槍射擊。眼見陳男中槍倒地，槍手及同黨連忙逃離現場，藏匿2日後仍於14日落網被捕，至於傷者則在送醫搶救後撿回一命。

槍案現場的監視畫面近日流出，只見著紅衣黑褲的陳姓嫌犯見到身著白衣黑褲的陳姓黨總支書記現身後，立即掏出手槍並拉滑套上膛，接著持槍指向對方，準備扣下板機一報宿仇。

正當場面一觸即發之際，一名全身黑裝的女子緩步從兩人之間走過，她先是轉頭看向陳嫌手上的槍，接著淡定地轉回正面並從槍口前走過。即便身後即將有槍戰發生，這名女子的步伐絲毫未受影響，影片經上傳網路後引發熱論，網友們也紛紛笑封她為「從容姐」。

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