摳男相親只買1張電影票 女傻眼還倒貼錢：活該單身狗

2018-12-18 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州一名女網友相親時遇到超摳門的對象，對方不僅全程只帶人民幣20元（新台幣約90元），讓女方付飯錢，當要購買電影票時卻只買1張，讓女網友簡直氣炸了，直呼對方「活該單身狗」。

綜合媒體報導，網名為「開心的歲月」的女網友在網路論壇爆料相親過程，細數相親對象的誇張行徑。她表示，一大早男方主動要求自己開車來接女方「表現一下」，沒想到卻讓女網友苦等40分鐘，還一下車就牽女方的手。之後種種誇張行徑，更是讓她氣到怒問「這是什麼騷操作？」

報導表示，男方先是要求去肯德基吃早餐，卻只點了1個漢堡自己大快朵頤；中午2人大啖火鍋，男方不僅全程喊了數百遍「辣死了」，結帳時更聲稱自己沒帶手機，身上現鈔僅有人民幣20元，由女網友付帳。後來她陪對方去拿手機，男方也不提要轉帳給她。2人逛街時女網友眼見相親男全程玩手機，便提議去喝星巴克，男生卻嫌「太貴」，決定去看電影。

報導提及，這個決定成了壓垮女網友的最後一根稻草，當到了售票口，相親男當著女方的面只買了1張電影票，讓女網友氣到直接叫車回家，還直呼「奇葩！你不想買，乾脆讓我買好了啊！」事後，男方傳訊息宣稱自己沒經驗、問女網友是不是不喜歡自己，讓她怒回，「沒有經驗上來就拉手？」、「微信裡情話很會說的，呵呵，還說真的很喜歡很喜歡我，就這情商（EQ），除非是故意的，不然活該單身狗」。

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