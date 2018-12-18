非法獵殺百頭鹿... 法官判他每月看一次《小鹿斑比》

2018-12-18 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕淨化心靈？美國密蘇里州（Missouri）一名男子貝瑞（David Berry Jr.）日前因盜獵上百隻野生鹿被捕，被法官判1年徒刑，並要求他服刑期間每個月要看一次1942年迪士尼的經典動畫《小鹿斑比》。

綜合美媒報導，密蘇里州獵人貝瑞日前與兩名家人犯下獵殺鹿案件，上百隻鹿遭他們非法殺死，他們還取下鹿頭當成「獎盃」，留下鹿身放其潰爛。

這起案件是密蘇里州史上最大的盜獵案，3人在8月時被捕，除了服刑、繳納5.1萬美元（約新台幣156萬元）罰款外，判決的法官喬治（Robert George）還下令，貝瑞在今年12月23日前必須開始看《小鹿斑比》，每個月至少要看一次。

此外，貝瑞還傳出違反使用槍械，需額外服刑120天。至於貝瑞的父親與兄弟與他一起獵鹿，同樣遭遭密蘇里州自然保護委員會終生撤銷狩獵執照。

調查人員表示，他們都在晚上獵鹿，用光線引誘鹿停下腳步，隨後用獵槍射殺，警方早已對貝瑞一家展開調查，2015年底就開始秘密調查他們的非法打獵行為。

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