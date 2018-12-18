中國大媽撲地猛搶奶粉 澳洲當地人看傻眼

2018-12-18 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國從2008年爆發「毒奶粉」食安風波後，人民不敢喝中國產乳品，代購商看準商機，在全球各地搶購奶粉。澳洲墨爾本最近有一家賣場，出現中國人搶奶粉潮，甚至有人直接撲上去搶，讓澳洲當地人嚇傻。

綜合媒體報導，澳洲墨爾本一處華人社區的大型賣場沃爾沃斯（Woolworth），工作人員準備補貨時，許多中國人就在倉庫門口等待，等到補貨車一出去後，所有人都衝上去，甚至有一名大叔整個撲在車上，其他的大媽也不甘示弱，跪地猛搶奶粉，奶粉被迅速搶光，工作人員驚恐萬分，一旁的澳洲顧客也被嚇傻。

女留學生Tina爆料，搶奶粉的中國人並非單槍匹馬，代購團特地聘請一些大叔大媽到賣場搶購，再將奶粉轉賣，一天能賺400澳幣（約8842元台幣）。

報導提到，沃爾沃斯在本月初也宣布應對措施，每名顧客只能購買2罐奶粉，但因為這群中國人買完後，又再進去排隊買2罐，甚至利用自助結帳，應對措施仍舊無法遏止搶奶潮。

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