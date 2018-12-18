中國棄嬰變美國公主！網嘆：留在中國只有麻煩和苦難

2018-12-18 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國網路瘋傳一則《中國棄嬰成美國小公主》的文章，文中提到一名來自中國貴州被遺棄的2歲孤兒，獲得美國夫婦領養後，變成像是小公主般的生活，並在社群網路YouTube和Instagram上爆紅，讓網友感嘆，「只有在美國才能實現美好生活，中國只有麻煩和苦難。」

綜合媒體報導，2年半前，Selah還是在中國福利院一名被棄養的孤兒，2歲的她被美國夫婦Becca和Dan看中，成為夫婦倆的第3個孩子。Becca和Dan原本就養育2名兒子，夫婦倆也並不富裕，但因為Becca的爺爺小時候孤兒的慘痛經歷，讓她一直想收養一名孤兒，他們在2015年2月就向中國福利院遞出領養申請，夫妻倆為了支付3萬美元（約92.45萬元台幣）的領養費，還在社區和網路發起活動籌募資金，最後在1年後成功領養。

起初，Selah由於全不懂英語，看到「新爸媽」不僅沒有感到興奮，反而顯得膽怯，但Becca和Dan用熱情和耐心感動了她，隨著夫妻倆奔向美國，開始與2個哥哥生活融洽，學游泳、體操、芭蕾舞，與家人一起到迪士尼樂園遊玩，擁有了人生第一隻寵物狗、穿公主裙、開生日派對。全家人也因為Selah，開始慶祝春節、吃中餐。

慢慢地，Selah起初迷茫害怕的模樣消失，開始綻放出天使般的笑容。媽媽Becca也在社交網路上說，「感謝上帝，選擇我成為你的母親。」

Selah的故事在中國瘋傳後，許多網友認為，Selah在美國成長和生活，遠比留在中國幸福，「真的很有愛了，美國人的教育裡自信一直是第一位的」、「中國真的只有麻煩和苦難，這是中國的特色，投奔美國才是出路」、「不知道為啥突然羨慕」。

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