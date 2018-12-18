中國改革開放40年 分析：習上任後「鄧式改革」已死

2018-12-18 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天將召開紀念改革開放40週年大會，外界預期中國國家主席習近平將公開談話，並會強調中國「改革進行到底」的決心。但分析人士認為，在習近平的領導下，鄧小平的鄧式改革已結束，但中國面臨內外壓力，習可能會撤掉過去的某些政策。

中國官媒《新華社》昨天發文表示，習近平是「新時代」改革的引領者，「擔負著把鄧小平開創的改革開放事業推向前進的重任」。觀察人士侯偉（Fraser Howie）接受《美國之音》採訪時分析，「鄧式改革」已過去，「我們所熟悉的改革時代基本上已經結束了！」

侯偉表示，鄧小平以市場為基礎的改革讓中國人富起來，但習近平卻更偏向政府控制，他希望將中國變成一個政治和技術強國。美國《CNN》則形容，中國面臨轉折，除了被美國總統川普拉住進一步開放，或是將更多的權力交給共產黨。

美國前貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky）也說，在習近平時代，鄧小平的一些改革開放措施已經停滯，中國加入WTO的5、6年後，中國不再走市場為基礎的經濟，市場的改革和開放停滯了。

不過，中國政治觀察人士胡平認為，由於美中貿易戰的壓力，習近平也可能對他的「習式改革」做出改變，他也認為，貿易戰給了中共內部的政治對手，提供一個批評習近平政策的機會。

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