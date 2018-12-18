AV男優一句「哈囉」私訊 日女學生慘遭強拉下海拍片...

2018-12-18 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕誘騙女性下海拍AV的問題在日本層出不窮，根據日媒報導，日本一名現年20歲的女學生，2年半前讀高三時收到奇怪的推特訊息，對方是一名她有關注的AV男優，雙方約見面卻被帶到AV製作公司，隨後她慘遭強拍A片，如今染上性病，還因巨大壓力而失眠。

根據《朝日新聞》報導，女學生在高二時就曾在電視上看過該名30多歲AV男優，覺得他「有趣又帥氣」，她高三時突然收到男優的推特訊息「哈囉～」，隨後還問她「現在住在哪裡？」女學生回答「東京」，雙方還從推特換到LINE聊天，最後相約見面。

當時女學生問，「沒有要拍AV對吧？」，男優則回，「突然就做這種事情會被抓啦。」不過見面當天，男優竟把女學生帶到一棟綜合大樓裡的AV製作公司，隨後她便被社長和經紀人所包圍住，並在旁稱讚，「身材很好，挺適合的」、「也有人只拍1部就不做了。」女學生在壓力下，經過1個半小時終於被說服，由於當下「沒有逃跑的勇氣」，在沒有簽約狀況下就被取了藝名，還被公司推特介紹，當下就覺得「已經逃不掉了」。

她表示，從此之後數月，她一直違背自身意願演出AV，除被迫服用避孕藥，並進行會導致下半身出血的激烈演出，最後染上性病，還因巨大壓力失眠。目前女學生已返回東日本地區的老家，希望重新出發。

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