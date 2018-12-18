養不起？中馬建交40年大熊貓 馬國擬「歸還」中國

2018-12-18 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念中國與馬來西亞建交40週年，中國特別致贈「國寶」「興興」與「靚靚」的兩隻大熊貓給馬國，於2014年5月抵馬寄養在馬來西亞國家動物園至今，但是，馬國不止把這對熊貓的孩子「暖暖」送還中國，最近更打算連父母都要送還中國，號稱是「養不起」。

綜合媒體報導，馬國水源、土地與天然資源部長賽維爾表示，養這兩隻大熊貓耗資龐大，人民已經「強烈不滿」，才不得不送還中國。

媒體特別分析，中國熊貓飼養成本非常高。當初為讓熊貓順利抵馬國，馬國政府特別耗資約1.8億台幣，與一馬公司（1MDB）合作，興建一座國家動物興建熊貓館兼保育中心，但根據原簽契約，馬國只「租」大熊貓，而非擁有，每年還要付百萬美元（約3000萬台幣）給中國，另外，還要為每隻熊貓保險，每年的保險費為5萬令吉（約合35萬元台幣幣），而小熊貓在馬國生活2年的一次租金是是60萬美元（約合1800萬元台幣），費用驚人。

這還不包括在馬國國家動物園裡的各項醫療及飼養、人工、保安…等成本，這高昂的成本讓馬國大喊吃不消，在「興興」和「靚靚」生下牠們首隻熊貓寶寶「暖暖」後，馬國國家動物園就受不了，擔心被「吃垮」，由政府直接將暖暖送還中國，不養了。

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