化解脫歐僵局 梅伊安排國會下月表決協議

2018-12-18 04:20

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天表示，將重新安排國會在下月中旬表決她與歐洲聯盟（EU）達成的脫歐協議草案，並承諾會取得歐盟保證，以打破英國脫歐僵局。

在主要反對黨工黨（Labour Party）下達最後通牒，揚言若不決定國會表決脫歐協議日期，將對梅伊發動象徵性的不信任投票後，梅伊表示，會讓國會下月就協議草案進行辯論，然後在1月14日開始的當週進行表決。

路透社報導，距離英國明年3月29日脫歐期限只剩100多天，部分英國國會議員指控，梅伊試圖利用期限逼近壓力，迫使嚴重分裂的國會支持她的脫歐協議。

安排國會1月中旬進行表決，可能讓議員面臨在協議草案和無協議脫歐之間二選一的壓力。

梅伊和歐盟達成的協議草案在英國國內面臨越來越強烈的反對聲浪，但她仍敦促國會接納協議以脫離歐盟，拒絕接受外界呼籲舉行第2次公投或在國會測試不同脫歐選項支持度的建議。

英國國會原訂11日表決脫歐協議草案，但梅伊在前一天突然取消表決，引發保守黨（Conservative）同志對她發動不信任投票。梅伊安然挺過黨內逼宮危機後，隨即向歐盟尋求更改上月達成的協議草案。

在經歷動盪的一週後，梅伊今天重申，英國可以選擇的選項，只有接受她的脫歐協議、無協議脫歐或乾脆不脫歐。

梅伊對國會發表演說時表示：「我知道這不是所有人都喜歡的協議。它是妥協的結果。但我們若讓完美變成助益的敵人，那麼我們會面臨無協議脫歐的風險。」

「我們唯有達成協議或完全放棄脫歐，才能避免無協議的情況。」

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