因應倫敦脫歐 瑞士與英國簽署航空協議

2018-12-18 00:22

〔中央社〕瑞士與英國今天簽署一項航空協議，以確保兩國之間的飛行班機正常運作，即便英國選擇無協議脫離歐盟也不受干擾。

瑞士交通部長洛伊塔德（Doris Leuthard）與英國運輸大臣葛瑞林（Chris Grayling）在蘇黎世簽署協議，洛伊塔德發表聲明說：「我們已完成無縫接軌，符合兩國的利益。」

瑞士並非歐盟成員國，但瑞士與英國的關係是根據瑞士與歐盟一長串雙邊協議而定。

洛伊塔德在聲明中指出，如果倫敦與布魯塞爾完成英國有秩序脫離歐盟，瑞士與歐盟的雙邊協議將會持續適用於英國，直到2020年底。但是，如果英國是「無協議」脫離歐盟，這些雙邊協議將不再適用於瑞士與英國的關係。

聲明中強調，瑞士今天與英國簽署的航空協議將於明年3月30日生效，不但考慮到平順過渡，也可避免造成兩國之間旅客的混亂。

瑞士與英國之間每天大約有150個飛行班次，主要是透過蘇黎世、日內瓦與巴塞爾（Basel）機場，以及25座英國機場。

根據統計，這些航線2017年輸送旅客大約670萬人次。

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