中國709大抓捕 律師妻削髮抗議「你不能無法！」

2018-12-17 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在2015年7月9日針對維權律師、維權人士等展開大規模抓捕，這起「709大抓捕」事件至今已近20個月，其中4名遭逮捕或判刑者的妻子週一（17日）在北京市紅寺村的中國最高人民法院外削髮抗議，並高呼：「我可以無髮，你不能無法！」

綜合外媒報導，709大抓捕事件有300多人被當局拘捕，除了下落不明者外，被控涉嫌「煽動顛覆國家政權」的北京維權律師王全璋，是其中至今唯一還未被判刑或釋放的人，但案件辦理時間已超過法定期限。

王全璋的妻子、2018年瑞典「愛德斯丹人權獎」得主李文足，由另外3位709家屬王峭嶺、原姍姍和劉二敏陪同下，到中國最高人民法院外進行抗議，要求法院糾正天津法院嚴重超期辦理王全璋案。

李文足表示，她想知道司法單位為何不按法定程序行事，為何不讓家屬委託的律師會見王全璋。她還說，過去3年她已向警方提出超過30次的資訊取得申請，但至今未得到任何回覆。

這4名女性原本試圖向法院遞交請願書，但被警方阻擋、無法進入法院。她們成功在法院外一群支持者和外國記者的面前削髮抗議，高呼：「我可以無髮，你不能無法！」

《美國之音》指出，每到年末西方節、假日之際，中國法院會突然審理重要政治敏感案件，例如2009年諾貝爾和平獎得主劉曉波案，王全璋案能否在今年耶誕節前後出現進展，仍待觀察。

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