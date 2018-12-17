「假靈修真性侵」性虐逾300名女性 巴西靈療師終於投案

巴西知名靈療師戴法瑞亞（João Teixeira de Faria，如圖）於16日投案。（路透）

2018-12-17 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕巴西76歲、被稱為「上帝的約翰」（Joao de Deus）的知名靈療師戴法瑞亞（João Teixeira de Faria），日前被指「假靈修真性侵」，連自己的女兒都不放過，目前有超過300名女性控訴他的惡行。在巴西法院判他為逃犯的1天後，戴法瑞亞終於投案。

綜合媒體報導，戴法瑞亞在鎮上以治療憂鬱症或精神疾病聞名，他聲稱自己通靈，還可以治療癌症，美國、澳洲等地都有他的信徒。然而12月初多名女性出面指控戴法瑞亞以靈修或治療為由，強迫口交甚至性虐待她們，至今有逾300名受害者集體控訴。

另外，戴法瑞亞還被爆出曾性侵自己的女兒謝特拉（Dalva Teixeira），謝特拉向當地媒體表示，父親從她10歲開始就以「神祕療法」為由性侵她，她怒批戴法瑞亞根本是「禽獸」，而且她14歲時想藉自己懷孕離家，沒想到戴法瑞亞知道後對她一陣拳打腳踢，導致謝特拉流產、身心受重創。

巴西法院14日對戴法瑞亞發布拘捕令，要他在當地時間15日下午2時（台灣時間16日0時）前自首，但當時戴法瑞亞未現身，被認定為逃犯。直到16日下午，戴法瑞亞才終於投案。

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