奇！日本名人月曆誰最夯？ 他力壓滑冰王子稱霸

2018-12-17 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕2018年即將結束，不少人已在選購2019年月曆，在日本知名生活雜貨連鎖店「Loft」，賣最好的名人月曆不是年輕偶像或性感演員，而是由現年66歲的俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稱霸銷售榜。

日本「Japan Today」報導，「Loft」鑒於普廷月曆在俄國頗受歡迎，自3年前開始引進日本販售。該公司報告稱，自9月起開始販售各種「名人」的2019年月曆以來，普廷月曆的銷售額在日本全國各地店鋪一直保持領先地位。

雖然許多消費者購買普廷月曆的目的可能是出於玩笑性質，但從實際銷售數據來看，普廷確實擊敗了一些擁有大量粉絲的日本本土名人。在「Loft」名人月曆銷售榜上，目前排名第2的是34歲男演員田中圭，他今年憑著日劇「大叔的愛」，聲勢水漲船高。

銷售額第3名是日本花式滑冰名將羽生結弦，這位24歲的運動員是兩屆奧運花滑金牌，加上外表出色，在日本人氣高居不下。報導還調侃，這或許是唯一一次看到他被貼上「第3名」標籤。

日本網友則對普廷月曆的夯度感到好笑和持懷疑態度，「嗯...我現在也想要一個」、「這看來是會帶來好運的護身符！或許它可驅逐厄運或其他東西」、「如果我去朋友家，看到普廷掛在牆上，一定會被嚇到...」。

還有人聯想到日俄兩國正在討論的南千島群島爭議（日稱北方領土），網友說，「鑑於目前的千島群島談判，我認為這是一種讓他看起來更有利的策略」。

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