紐時：新疆再教育營 強迫被拘押者進工廠勞動

2018-12-17 23:31

〔中央社〕紐約時報報導，越來越多的證據顯示，中國在新疆拘押維吾爾族等少數民族的「再教育營」內，正在出現一個強迫勞動體系，被拘押者被迫提供無償或低價的強迫勞動，產品並可能銷往海外。

為逃離新疆哈薩克族人提供協助的哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志願青年」（Atajurt）創始人比拉什（Serikzhan Bilash）指出，近幾個月來有10名被拘押者的親戚向他表示，這些被拘押者在「再教育營」接受思想灌輸後，就被迫在工廠工作。

一些被拘押者的親屬陸續逃離新疆。曾探訪這些逃離親屬的土耳其研究人員卡西克奇（Mehmet Volkan Kasikci）表示，這些被拘押者為這些工廠提供「無償或低成本的強迫勞動」，他至今仍然能不斷收到新的報告。

卡西克奇提到，他接觸的案例中，索菲亞（Sofiya Tolybaiqyzy）就從「再教育營」被送進一家地毯廠；37歲的阿比力（Abil Amantai）則被送進紡織廠，月薪僅95美元（新台幣約2930元）；25歲且學過石油鑽探的努拉力（Nural Razila），被拘押一年後也被送進紡織廠。

報導指出，從新疆當地企業對雇用穆斯林少數民族的普遍限制，以及官方試圖說服企業在「再教育營」周圍開設工廠來看，這些被拘押者被強迫勞動「幾乎別無選擇」。

報導提到，被強迫勞動的工作大多是服裝製作，工資低、工作條件差，被拘押者把這些工廠稱為「黑工廠」。

根據中國官方的商業登記資料，今年至少有幾家公司在「再教育營」的地址註冊，包括喀什周邊農村「再教育營」裡的一家印刷廠、一家麵條加工廠、至少2家服裝紡織廠。而新疆阿克蘇一家服裝及床具用品廠，則在當地一處「再教育營」的地址註冊。

報導指出，來自這些工廠的產品，除了供應中國國內，也可能流往海外，其中包括歐美。美國北卡羅來納州的獾牌運動服（Badger Sportswear）11月便收到新疆和田泰達公司寄發的一箱T恤，而泰達曾在中國國家電視台黃金時段出現，為新疆「再教育營」宣傳。

獾牌高層主管加斯溫特（Ginny Gasswint）則說，公司自新疆訂購「少量產品」，且透過非營利認證機構「全球責任認證生產」（Worldwide Responsible Accredited Production）確保供應商「符合標準」。

「全球責任認證生產」發言人藍儂（Seth Lennon）則回應，他們並沒有「新疆可能存在強迫勞動的訊息」，而泰達最近才加入他們的機構，「我們肯定會調查此事」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/