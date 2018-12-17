新加坡里程碑裁決 男同志獲准領養代孕親生兒

2018-12-17 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡高等法院今（17）日做出里程碑式裁決，推翻下級法院的判決，准許一名男同志領養在美國通過代孕生育的親生兒子。

綜合星國媒體報導，申請領養孩子的是現年46歲的男醫生，他和同性伴侶同居長達13年，在得知同志伴侶無法收養孩子後，到美國花了20萬美元（約新台幣600萬元）透過代孕生下一名兒子，並帶回了新加坡。男童現在已5歲。

男醫生此前向法院要求合法領養兒子，讓孩子成為新加坡公民，但去年卻被法官以法律不允許代孕，人工受孕只限合法夫妻為由，駁回了他的申請。男醫生不服判決，上訴到高等法院，並獲得翻盤。

週一公布的判詞指出，各方證據顯示，只要法庭准許男子取得領養權，將大大提升孩子的福利，因此最終決定批准男子申請。首席大法官梅達順（Sundaresh Menon）也強調，這項判決涉及個案，不應被視為贊同當事人和他伴侶的行為。

當事人的律師Koh Tien Hua表示，這是星國法庭第一次審視代孕和同志收養案件，「這很重要，因為無論家長的性向為何，家庭都很重要」，他說，這項判決承認家庭在孩子成長中的重要作用，而收養令最終是為保障孩子的福祉。

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