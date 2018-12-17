「中船重工」打造中國航艦、核潛艦 前總經理遭「雙開」

2018-12-17 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會與中國國家監察委員會今天宣布，前中國船舶重工集團總經理孫波因為涉嫌濫用職權、受賄，遭處開除黨籍與公職的「雙開」處分，並移送檢察機關。

綜合報導指出，中共海軍裝備科研生產機構「中國船舶重工集團」的前總經理因為嚴重違紀違法，在6月遭中共中紀委、中國國家監察進行調查。中紀委和國家監委在經約半年調查後宣布，孫波違反政治紀律、政治規矩、背離中共中央要求、損害國有企業利益。此外，孫波還利用職務便利為其家屬違規調動工作，違反廉潔紀律。

孫波遭控的罪名包括濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失、涉嫌國有公司人員濫用職權罪、受賄。中國中央紀委常委會因此決定給予孫波開除黨籍處分，中國國家監委則給予開除公職處分。孫波將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物也會隨案移送。

報導指出，中船重工負責中國航艦、核潛艇、海軍武器等裝備科研、設計和生產，過去中船重工曾負責改造「遼寧號」航艦、設計建造中國首艘國產航艦。

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