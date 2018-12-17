中國巨債難還 印度宣布「金援」馬爾地夫430億

2018-12-17 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕印度總理莫迪（Narendra Modi）今（17）日宣布，該國將向馬爾地夫提供14億美元（約新台幣430億元）的財政援助，對這個正努力解決中國巨債問題的印度洋島國來說，無疑是及時雨。

《路透》報導，莫迪與到訪的馬爾地夫新總統薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）會談後，宣布這項金援計畫，他強調，「我們將透過預算援助、換匯協議和優惠信貸等方式，為馬爾地夫社會和經濟發展提供14億美元財政協助」。

馬爾地夫前朝政府與中國合作「一帶一路」計畫，展開多項基礎建設，也因此向中國欠下巨大債務，估計債務約15億至30億美元（約新台幣462億至925億元）。在10月大選擊敗親中強人亞明（Abdulla Yameen）的薩利赫曾形容，馬爾地夫國庫在過年幾年遭到洗劫。

薩利赫也正設法重建與鄰國、南亞區域強權印度的關係，他今日表示，兩國簽署了貿易、衛生和國防方面的展開合作的協議。據官員稱，印度將透過聯合巡邏和空中監視幫助改善馬爾地夫的安全。

莫迪表示，他曾與薩利赫討論過地區安全問題，他們都同意不允許彼此的領土被用來對付另一方。印度擔憂，中國大肆在印度洋拓展外交影響力，是為在馬爾地夫的小島上建立前哨基地。

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