港中資企業黨支部公開化 市場經濟有隱憂

2018-12-17 19:08

〔中央社〕中國官媒披露官方文件顯示，在香港的中國國企和民企內設有中共基層組織黨支部。分析人士說，中共黨組織活動在港公開化，將對香港產生負面影響，破壞香港「一國兩制」下的市場經濟運作。

美國之音（VOA）中文網引述人民日報9月的報導，中共中央紀律檢查委員會（中紀委）「關於加強中央企業境外廉潔風險防控的指導意見」要求，「各中央企業黨委（黨組）、紀委（紀檢組）切實履行管黨治黨政治責任，把廉潔風險防控貫穿於境外黨建工作。」

美國之音指出，這份去年底發出的文件佐證了中資香港公司內有中共基層黨支部的情況。在此之前，香港中資公司內有黨支部，雖不令人意外，但一直沒有得到中國方面的證實。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權說，中共境外企業建立黨支部早已在地下運作。但是可以說，近幾年這種做法越來越地面化、制度化。

報導引述香港蘋果日報統計，2017年至今，123個國企上市公司（占港交所2262家上市公司5.43%）修改公司章程後確立了黨委，其中8家為藍籌股，例如：中石油、中石化、工商銀行、中國銀行、交通銀行等。

呂秉權說，以前在港國企有一定自主權。如今有了必須接受黨支部領導的機制後，業務自主權就沒有了，或者受到極大限制。這些企業的運作現在不是聽從市場，而是遵從中共的意旨。

香港時事評論員劉銳紹分析，中資機構以往不刻意披露中共的組織活動，但是未來會加速曝光。中國大陸黨員到香港成立組織，以團結、聯誼為名，實行「離境不離黨」。

他說，香港法律只接受企業法人代表、董事會成員的權力。中國大陸黨的權力大於董事會的做法，是否也在香港國企和民企內施行？上市公司的股民是否有權知道黨委在公司經濟運行中的角色？

劉銳紹認為，香港「一國兩制」下的市場經濟運作，可能因此受到威脅和破壞。

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