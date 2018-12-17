南韓業者蓋的核電廠出包 阿聯2反應爐圍阻體驚現裂縫

2018-12-17 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國核電公司（Emirates Nuclear Energy Corporation, ENEC）本月初表示，該國正在建造的巴拉卡（Barakah）核電廠有2座反應爐的圍阻體（containment building）出現裂縫，負責建造的韓國電力公社也證實此事，目前正進行檢修。

據韓媒17日報導，阿聯核能管制局（FANR）官員上月已向美國媒體透露，巴拉卡3號機組的圍阻體可能有裂縫，作為潤滑劑灌入混凝土牆的油脂被發現滲漏到牆外，「潤滑脂開始從意想不到的地方流出」。

阿聯官員對此展開調查後，ENEC本月初在官網正式承認，在巴拉卡2號機組和3號機組的反應爐圍阻體發現裂縫，韓國電力公社CEO也證實此事。

ENEC表示，相關維修工作將於本月底完成，「巴拉卡核電廠以質量和安全為導線的建設會繼續穩步進行，2號和3號機組的維修工作不會影響工程進度」。ENEC指出，1號、4號機組沒發現裂縫。巴拉卡1號機組正準備投入運營，核電廠預計2020年全面完工。

圍阻體又稱核子反應爐安全殼，是反應爐最外圍的建築，功能為保護反應爐內重要設備，防止受到外來襲擊的破壞，或在發生地震等事故時，防止放射性物質外洩。

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