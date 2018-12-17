中國男忘記有瑪莎拉蒂 1年驚覺已被偷到剩車殼

2018-12-17 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波市1名胡姓男子買完瑪莎拉蒂後，因開起來不舒適，決定再買1台休旅車代步，並把瑪莎拉蒂借給朋友。朋友還車後，胡男將車子停在空地長達1年，直到警方通知才想起。沒想到移車時發現整台車被搬到只剩車殼，胡男氣憤表示，「喇叭也沒給我留下」。

據《現代金報》報導，胡男是居家用品業者，去年購買1台瑪莎拉蒂代步，不過這台車底盤低，開久了不舒服，不適合需要經常開車跑生意的胡男，於是胡男另買1台荒原陸華（Land Rover）的休旅車。胡男認為自己只需要1台車，便把瑪莎拉蒂借給朋友使用。

沒過多久朋友以瑪莎拉蒂十分耗油，無法負擔為由，把車子還給胡男。胡男便將車輛停在朋友家附近，1處無人看管的空地，之後胡男因生意繁忙，就忘記自己還有1台車停在外面。1年後，胡男接獲警方通知移車，但事後警方又說沒有打電話通知胡男，所以胡男仍未移走車輛。

有朋友建議，可以把瑪莎拉蒂改裝成禮車出租，胡男這才前往移車，不料到了現場，卻發現整輛車被偷到只剩外殼，車用電視、喇叭等全被拆光，連車牌也不翼而飛，讓胡男氣炸，說到拆走的都是直接能用的，什麼都沒留下。不少網友直呼「有錢就是任性」，既然錢多到會忘記車子，那被偷應該也沒差。

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