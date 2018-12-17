俄烏緊張升高！ 俄派10架蘇愷戰機長駐克里米亞

2018-12-17 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕近日俄羅斯與烏克蘭的緊張情勢持續升高，俄羅斯國防部17日表示，將在克里米亞半島部署超過10架蘇愷27型（SU-27）與蘇愷30型（SU-30）戰鬥機，這些蘇愷戰機將長期駐紮在克里米亞半島上的貝爾別克空軍基地（Belbek air base）。

綜合外媒報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在國防部宣布要在克里米亞半島部署蘇愷戰機之前，宣稱烏克蘭政府準備在今年底前發起「挑釁」行動，但他強調，即使對方不斷挑釁，俄國仍不會開戰，也提到不會因此與烏克蘭斷交。

拉夫羅夫表示，雖然不會對烏克蘭開戰，但他提到，若是烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）真的發動「挑釁」事件，俄國絕對會做出嚴厲的回應

烏克蘭在1991年從前蘇聯獨立，並在1995年主動將蘇聯時期核武交還俄國，藉此換取俄國保證烏克蘭安全及獨立；2014年因當時的總統親俄引發群眾示威，俄國出兵佔領烏克蘭克里米亞半島並加以併吞，自此2國關係持續緊張。

雙方最近一次兵戎相見是俄國上月25日在克里米亞半島旁的克赤海峽，向3艘烏克蘭海軍船艇開火並扣留3船，多名烏克蘭人員受傷，使得俄烏兩國的緊張情勢再度升溫。

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