父失蹤57年 兒求通靈師尋人竟得知「恐怖真相」

2018-12-17 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子喬治（George Carrol）1961年某天出門買菸後下落不明，至今已失蹤長達57年，不過日前案件終於出現新進展，他的兒子麥可（Mike Carroll）透過一名「通靈師」的幫助，最後竟發現父親早已死於自家地下室。

據《每日郵報》報導，喬治先前在韓戰是一名軍隊獸醫，在他失蹤後，其妻子桃樂斯（Dorothy）曾告訴4名子女「爸爸買菸後就沒有回家了」，甚至從未向警方報案，而是繼續過著一般人的生活，直到她在1998年去世。至於喬治和桃樂斯生下的其中一名兒子麥可，在今年決定尋求一名通靈師的協助，希望能藉此找出喬治的下落。

報導指出，該名被雇用的通靈師一進到麥可家，便稱感受到「能量」，隨後麥可依照通靈師的指示，挖開自家地下室的地板，沒想到竟在深約2公尺的地方，發現頭部有巨大凹洞的喬治遺體。經驗屍得知，喬治是在遭鈍器攻擊致死後，被用混凝土埋在地下室內；另外，即使死亡將近60年的時間，遺體卻幾乎完好無缺。

警方強調，儘管找到遺體，但事隔這麼多年，現在要找到兇手幾乎不可能。不過麥可也表示，雖然真相未水落石出，不過能找到人已經很滿足了，未來他將會為喬治舉辦喪禮並妥善安葬。

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