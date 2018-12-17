戴氧氣面罩也要去上課！84歲老奶奶超認真 終於要大學畢業了

2018-12-17 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名84歲的老奶奶完美體現「活到老，學到老」這句諺語，相當高齡的她即使要使用氧氣面罩、拄著拐杖，都不放棄去大學上課，認真向學的她，終於要在本週取得她的大學學位了。

綜合媒體報導，美國84歲的老奶奶費恩（Janet Fein）在77歲退休之後，因為覺得生活太無聊，且老人常玩的賓果遊戲對她而言太過簡單，過去只有高中學歷的她，決定去德州大學（University of Texas）主修社會學，本週將成功完成大學學業，拿到德州大學的學士學位。

費恩報名的是1項可以讓65歲以上老人在德州大學免費獲得6學分的計畫，在費恩的求學過程中，一開始她的身體狀況不錯，可以自行去學校上課，但後來她變得必須拄著拐杖、佩戴氧氣裝置才能出門，不過這些阻礙都不妨礙她去學校上課的決心，直到她的膝蓋出現問題，她才改在家中修習線上課程。

從小在紐約長大的費恩，高中畢業後就未繼續學業，一直工作到2012年退休，她的最後1份工作是1間骨科醫院的秘書，1995年費恩還曾經在工作之餘，取得了1個副學士學位。

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