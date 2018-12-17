8分鐘看完癱瘓者的早晨 縮時影片紀錄父母無條件的愛

2018-12-17 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕有些身障人士因為身體失能，生活中的大小事都需要別人照料。最近一段8分鐘短片就在網路上瘋傳，影片用縮時攝影的方式記錄一位24歲身障人士的生活作息，感動了不少網友。

綜合外媒報導，美國加州24歲身障男子寇利（Zack Collie）在15歲那年因戲水遇上意外，導致頸部受傷、四肢癱瘓，不只終身無法工作，就連每天的生活大小事都要靠父母幫忙才能完成。最近他們一家人就把寇利每天早上的作息用縮時攝影紀錄，然後分享到網路上。

影片中可見，寇利早上醒來後，需要爸媽協助才能從床上移到輪椅上，接著媽媽會將他的輪椅推到浴室，然後用毛巾幫他擦拭身體、再打開蓮蓬頭進行淋浴、洗頭，寇利在洗澡過程中唯一能靠自己做到的僅有洗臉。

在寇利洗完澡後，媽媽會用輪椅將他推回床上，然後幫他換上新的褲子與襪子。之後媽媽除了幫寇利套上衣服，還會幫他抹上髮蠟、打理髮型。在上述一切都完成後，寇利的媽媽還要將他的輪椅固定在車子前座，才能安全開車載他出門。

寇利表示，雖然他無法只靠自己進食、洗澡、穿衣服，但他仍相當喜歡自己的人生。他也說，過去的意外讓他從一位自私的青少年，蛻變成一位懂得如何愛家人、為他們付出的男人。

這段影片現在已在網路上吸引300多萬人次點閱，許多網友看到後相當感動，「好感人。」、「你的媽媽真是個英雄。」、「這真是無條件的愛。」、「媽媽好偉大。」

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