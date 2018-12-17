札幌爆炸42傷 疑房仲公司噴逾100瓶除臭噴霧釀禍

2018-12-17 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市豐平區一棟建築物昨（16）日晚間突然發生爆炸並引發大火，造成42人受傷。警消初步調查後認為，爆炸源頭並非原本認為的居酒屋，而是隔壁的房仲公司，疑似職員噴灑逾百瓶除臭噴霧罐，導致爆炸。

綜合日媒報導，居酒屋「海櫻」（海さくら）、房仲公司「APAMANSHOP」店鋪和整骨院所在的2層木造建築物昨晚發生爆炸，被炸得粉碎的木片等散亂到數十公尺外，建築物坍塌並起火燃燒，消防員耗費約5小時直到今日凌晨1時10分才撲滅火勢。

北海道警方表示，爆炸和大火造成包括居酒屋顧客等42人受傷，最小傷者僅1歲，最大60多歲，男性19人，女性23人，其中房仲公司33歲男員工重傷。

警消初步調查後認為，爆炸源頭並非居酒屋，而是隔壁的房仲公司，該店鋪正在改裝整修，員工噴灑了超過100瓶除菌消臭噴霧，據辦案人員透露，員工給噴霧罐「打了孔，準備丟棄。點燃熱水器後，發生了爆炸」。警方認為，可能是噴霧罐的瓦斯等易燃成分被點燃而爆炸，但詳細原因仍待進一步調查。

另外，據到達現場的煤氣保安中心工作人員透露，在居酒屋外面放有5個50公斤的丙烷儲氣罐，房地産店外面放有2個20公斤的儲氣罐。爆炸後建築的煤氣管道破損。

此外，由於爆炸威力巨大，週邊公寓和餐飲店的玻璃窗也破裂，包括發生事故的木造建築在內，該地區共有20棟建築、26輛以上汽車受到影響損壞。

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