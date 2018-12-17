不要奴隸法！ 匈牙利萬人頂零下低溫遊行抗議

2018-12-17 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利國會日前強勢通過新版《勞工法修正案》，因將每年加班時數上修至400小時等新規定，引起大批民眾不滿，至今已上街遊行第4天，第4波抗議活動更有萬人冒著寒風，在零下溫度中走上街頭。

綜合外媒報導，由於由匈牙利總理奧爾班‧維克多（Orbán Viktor）所領導的右翼政黨強勢通過新版《勞工法修正案》，將每年250小時工時上修到400小時，且雇主最多可以延遲3年再給付加班費，遭民眾批評這根本是「奴隸法」。

《南華早報》報導，第4波抗議活動「耶誕快樂總理先生」（Merry Xmas Mr Prime Minister）在16日舉行，有約1萬人上街遊行，是這幾波遊行當中人數最多、規模最盛大的。大批民眾冒著零下的溫度，在英雄廣場（Heroes' Square）中揮舞寫著「別偷偷摸摸」、「法院獨立」及「我要的耶誕節禮物是民主」等旗幟前往國會。

整場遊行剛開始都是和平的狀況，直到不知為何原因，警察開始對電視台外的遊行民眾施放催淚瓦斯，當場可見不少民眾被氣體襲擊，蹲伏在地。

據了解，奧爾班經常與外界有意見衝突，因此對媒體及司法的控制相當強烈，對此抗議民眾除了訴求政府撤銷新規定外，更表示「電視台都是政府的喉舌」，要求奧爾班還給媒體自由及司法獨立。

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