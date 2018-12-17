中國公司歧視自家人？他裝外國人竟獲超優「差別待遇」

2018-12-17 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕每當有中國人在國際上受到外國人歧視，中國都會強勢反擊，不過中國卻出現一起中國公司歧視自家人的案例，該公司對於中國使用者完全都不理，有中國人因此用英文假冒成外國人向公司提出退費投訴，結果僅隔1天就拿到退款。

據《BBC》報導，中國公司「ofo小黃車」在中國許多地方都設有黃色共享單車，用戶只需在手機上註冊並繳納199元（約890元新台幣）押金，就能隨意使用，費用約為每小時1元（約4.4元新台幣）。不過最近ofo傳出經營不善與退款不易的消息，很多用戶在app申請押金退款，但等了幾個月仍沒拿到錢，一位中國網友就突發奇想，假冒外國人寫英文向ofo要求退款。

該網友12月13日用英文寫了一封投訴郵件給ofo要求退款，信中他將自己描述成來自美國加州、在中國生活了2、3年的外國人。他在信中指出，199元並不是筆大錢，但那仍是他的錢，他更向ofo威脅，如果不退款將考慮提出告訴。結果該網友隔天就收到來自ofo團隊的通知，表示已經進行退款，要他查收。

該網友事後將與ofo的信件來往貼上微博，結果引來許多網友熱議。有網友痛批，「你們用中國人的錢去向老外獻媚，你們這群吃裡扒外的東西。還我錢！」、「外國人就那麼容易退嗎？」、「我是外國人，快來跪我。」

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