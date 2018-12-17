金正日陵寢前發誓 金正恩：你的願望我一步也不退讓！

2018-12-17 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕據北韓官媒《朝鮮中央通信》報導，今（17）日為北韓前任領導人金正日逝世7週年，現任領導人金正恩帶著多名北韓共產黨幹部，前往安置遺體的錦繡山太陽宮殿，並在陵寢前發誓：「為了最終能實現總書記的構想與願望，努力奮鬥一步也不會退讓」。

據日媒《讀賣新聞》報導，由於美國不肯解除經濟制裁，北韓對美國的反彈愈來愈強，也讓非核化協議觸礁，金正恩的宣示是為了在黨內幹部面前表示，在非核化協議上自己不會對美國有所讓步。

報導指出，美國政府以違反人權為由，宣布對3名北韓高官實施制裁，其中包括被視為是北韓領導人金正恩左右手的崔龍海（Choe Ryong Hae）。昨（16）日北韓外交部美國研究學院（Institute for American Studies）發表聲明痛斥美國，稱此舉是「刻意挑釁」，如果美國認為升高制裁和壓力的政策，就能迫使北韓放棄核子武器，「這將是嚴重誤判，將永遠阻斷朝鮮半島非核化之路」。

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