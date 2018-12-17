曾稱「六四事件」沒死人 中國國務院前發言人袁木去世

2018-12-17 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院研究室前發言人袁木，傳出本月13日已經在北京去世，終年90歲。外媒報導，袁木在「六四事件」前後，曾多次主持記者會，廣為外界熟知，而他最爭議性的言論，就是聲稱「天安門沒死一個人」 。

綜合媒體報導，袁木是江蘇興化人，於1928年出生，早年曾在新華社工作，後來陸續在中共中央組織宣傳組、中共中央組織部、國務院辦公廳、中共中央財經領導小組等單位工作，1988年被任命為中國國務院研究室主任兼國務院發言人。

六四事件發生前，袁木曾多次代表政府和學生對話，在六四事件兩天後，袁木在記者會上稱，死亡人數中，軍隊和地方加在一起的初步統計數字是近三百人，當中包括23名是北京各個大學的學生；六月十七日接受美媒訪問時，袁木更表示，戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務的過程中，「沒有死一個人，沒有軋傷一個人」，引發爭議至今。

袁木之妻、前光明日報編輯王鶴曾為丈夫辯護表示，這些數字「是李鵬當年向袁木轉達中央政治局常委的決定」，責任不在袁木；《自由亞洲電台》曾在2012年就六四事件對袁木進行採訪，袁木卻表示，「三言兩語也說不明白，他們的事我不太清楚，你別問我，找了解情況的人去問」。

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