2018環球小姐出爐！菲律賓佳麗摘后冠 （圖輯）

〔即時新聞／綜合報導〕2018環球小姐出爐！經歷了3小時的激烈比拚，2年前在世界小姐選美大賽中敗北的菲律賓佳麗葛瑞（Catriona Gray），本屆捲土重來，在泰國曼谷摘下環球小姐大賽的后冠，是菲律賓第4個成為環球小姐的佳麗。
綜合外媒報導，在泰國曼谷舉行的環球小姐決賽，身兼模特兒、歌手，同時擁有音樂理論碩士學位的菲律賓小姐葛瑞靠著招牌「岩漿台步」（lava walk），以及最後一題「妳生命中所學到最重要的一課是什麼？妳如果贏得環球小姐的話，要如何應用它？」的精采回答，讓她擊敗93名佳麗，成功摘下環球小姐后冠。
對於最後的問題，葛瑞表示，她長年以來在馬尼拉貧民區服務，當地十分貧困、悲觀，但她總是告訴自己從中發現它的美，從兒童的笑容中找到美好，並學會感恩，「我會把這些經驗應用到環球小姐的頭銜上，從中發掘一絲希望，評估自己可以在哪些地方付出什麼，如果能可以教導大家如何學習感恩，我們將可擁有一個令人驚艷的世界，在這個世界裡，負能量無法孳生，小朋友們的臉上將充滿笑容」。
南非小姐、委內瑞拉小姐分居二、三名，賽前呼聲極高的27歲的跨性別人士「西班牙小姐」龐塞（Angela Ponce），則未能入選前20強。
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本屆環球小姐前五強，由左而右依序為，委內瑞拉小姐、南非小姐、菲律賓小姐、越南小姐、波多黎各小姐。（法新社）
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菲律賓小姐與南非小姐等待結果揭曉。（歐新社）
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身兼模特兒、歌手，同時擁有音樂理論碩士學位的菲律賓小姐葛瑞奪2018環球小姐冠軍。（歐新社）
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菲律賓小姐葛瑞招牌「岩漿台步」驚豔全場。（路透）
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各國佳麗擁簇新科環球小姐。（美聯社）
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賽前呼聲極高的27歲的跨性別人士「西班牙小姐」龐塞未能入選前20強。（路透）
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環球小姐前10強。（法新社）
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