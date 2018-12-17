不幹了！ 沃爾瑪員工飆「沒有人該在這間公司工作」

2018-12-17 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕超市員工辭職竟用店內的廣播系統對所有人宣布，大聲說「沒有人應該在那裡工作」，更將整個過程以錄影方式記錄下來，PO在自己的臉書上，引起不少超市員工同仇敵愾，表示很有共鳴。

綜合外媒報導，這名17歲員工傑克森（Jackson Racicot）在加拿大阿爾伯塔省中的沃爾瑪超市工作，一週前他在自己的臉書上傳一部影片，數落公司內部待遇極差等問題，貼文寫著「我今天辭掉了工作，你如果喜歡這部影片，應該分享出去（笑）」。

影片一開始，傑克森對著系統說：「所有顧客、同事及主管注意，我今天想跟大家說，沒有人應該在這家公司工作！」他表示，沃爾瑪主管常對員工做承諾，但這些承諾卻永遠沒有兌現過，對員工更是漠不關心。

傑克森繼續說著：「我已經受夠了一切，厭倦公司的管理制度、厭倦工作，該死的沃爾瑪！」在咒罵後傑克森硬生掛下廣播器，隨即超市內的人們一陣歡呼。

據《福斯新聞》報導，傑克森「公開辭職」這件事引起許多同為沃爾瑪員工的同事關注，不少人傳訊息甚至寄信給傑克森，表示沃爾瑪的員工福利真的不好，工時又長，根本血汗勞工。

網友看到這個影片，有些讚揚他勇於發聲的行為，更有不少網友標記在沃爾瑪超市工作的朋友，表示不幹的時候就這樣辭職吧；另有人則擔心傑克森會不會再也無法錄取其他工作。

沃爾瑪公司對此回應，已經了解有這個影片在網路流傳，正在調查詳細狀況，更在聲明中表示，對該事件感到失望，尊重員工和客戶等所有人是沃爾瑪的核心價值。

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