52歲代理孕母生15個還要拚 尋求有需要的夫妻中

2018-12-17 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡女子卡蘿（Carole Horlock）目前共生了15個孩子，在該國有著「最多產代理孕母」的稱號，即使已52歲，她仍想產下第16個小孩，在53歲生日前成為世界上最年長的代理孕母。

綜合外媒報導，卡蘿目前自己有2名女兒分別為24歲、28歲，卡蘿27歲時開始當代理孕母，首次幫別人生下孩子，截至目前，她幫助了8對夫妻成功當了爸爸媽媽，加上自己的2名女兒，總共生了15個孩子，包括一對雙胞胎以及一對三胞胎，第15個孩子在5年前的4月生下。

卡蘿曾說，她很喜歡懷孕時嬰兒踢肚子的感覺，並透露幫忙生下別人的孩子後，不會刻意和孩子的父母保持聯絡，「我只是嬰兒的載體」，產下孩子後會將聯絡與否交給對方決定，「有些人成為好友、有些人沒有」。

明年6月卡蘿將和21歲的男友保羅（Paul）步入禮堂，起初保羅不支持她的想法，但卡蘿向保羅表達這是她「真正想做的事情」後，保羅終於認同了，卡蘿為了在53歲生日前達成心願，正在積極尋找需要幫助的夫妻或單親媽媽，若成功明年將帶球結婚的她也早已有心理準備，「如果我懷孕9個月，大肚子舉行婚禮看起來會有點尷尬，但我和保羅會共同克服」。

不過卡蘿的24歲女兒對此相當憤怒，她很擔心若卡蘿懷孕會對她的健康造成影響；英國代理孕母中心負責人巴洛（Barrie Drewitt-Barlow）也氣憤地說，「卡蘿的年紀已經超過她的銷售期限」，直指這是很不負責任的做法。

據悉，目前全世界最年長的代理孕母為希臘的翁托（Anastassia Ontou），2016年已67歲的翁托，為她43歲不孕的女兒生下孩子。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/