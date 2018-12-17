搭上夯片！胖網紅身穿鳳梨皮 俏皮Cosplay《水行俠》主角

2018-12-17 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名網美時常在Instagram上分享以食材Cosplay各種角色的照片，爆笑的食材裝扮引起網友關注，這次更搭上現正熱映中的電影《水行俠》，又成功製造出高點閱率。

綜合媒體報導，網美Benjaphorn Chetsadakan曾以湯匙Cos過《延禧攻略》中魏瓔珞的服飾，這次更挑戰以食物來裝扮成《水行俠》中飾演水行俠一角，以《權力遊戲》卓戈卡奧角色走紅的傑森摩莫亞（Joseph Jason Namakaeha Momoa）。

圖中Benjaphorn Chetsadakan以大片鳳梨皮作為水行俠的盔甲，用掃樹葉的耙子當成三叉戟，用菜葉做成手套、以海苔裝成鬍子，更用6根玉米標示出腹肌的位置，笑翻眾人，影片中記載她如何做出這一系列的裝扮，最後更灑水演示《水行俠》海報中背景下雨的模樣。

據了解，Benjaphorn Chetsadakan都是用便宜甚至是免費的材料來裝扮自己，Benjaphorn Chetsadakan曾表示，不在乎自己微胖的身材會遭旁人嘲笑，自己常一邊做衣服，一邊吃這些食材。

Credit: @ทราย เบญจพร Sine Benjaphorn

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