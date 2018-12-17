川普飲食習慣太獨特... 竟因此斷了美國外交機會

2018-12-17 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後廢除多項前朝政策，包括歐巴馬任內，由前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）開辦的「烹飪外交專案」也停辦，如今有許多華府的廚師感嘆，「現在美國社會充滿對立，然而滿桌美食可以讓人放下歧見，如今沒了把酒言歡的機會，對所有人都是損失。」

《紐約時報》報導，川普喜歡漢堡、可樂、冰淇淋等高熱量食物，牛排偏好吃全熟、沾番茄醬，獨特飲食習慣雖讓白宮廚師較為輕鬆，但也讓他們感到無法發揮廚藝；過去美國總統也經常邀請華府在地廚師到白宮做客下廚，但就當地廚師說法，川普就任後，已不再有廚師獲邀到白宮烹飪。

在華府擁有2家知名餐廳Poca Madre、Taco Bamba的老闆奧比蘇（Victor Albisu）表示，「這發生了很大變化！」過去他曾在前總統小布希和歐巴馬任內獲邀到白宮作菜，如今他認為，現在美國社會充滿對立，無奈沒能用美食緩和大家情緒。

此外，歐巴馬時代擔任國務卿的希拉蕊，曾開辦「烹飪外交專案」，任命美國名廚為「烹飪大使」，到國外學習當地烹飪方式，並將所學的各國美食帶回美國，用美食與各國外交，過去中國國家主席習近平訪美，就曾有類似活動，但在川普上任後就被停辦。

報導指出，川普時代唯一的國宴，是在法國總統馬克宏訪美期間，當時以美法料理上桌，法國名廚季薩瓦（Guy Savoy）也應邀出席，不過他只是同行成員，同樣沒能展現廚藝，但能以廚師身分出現在白宮，在川普的白宮已相當罕見。

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