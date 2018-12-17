曝習江鬥爭內幕！郭文貴：中國的政治平衡正在被打破

2018-12-17 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富商郭文貴上週宣稱，華為、阿里巴巴等10家重要中國企業都受控於江澤民家族，引起熱議。郭文貴昨晚更加碼爆料當前中共權力核心的鬥爭秘辛，聲稱原本江澤民家族想延續「垂簾聽政」，2012年的十八大才讓習近平上台，結果，習近平越來越不想當江澤民家族的傀儡，和江家勢力的鬥爭也逐漸浮上檯面。

提及中共「中南海」70年的權力鬥爭史，郭文貴首先從毛澤東開始談起。郭文貴說，當年毛澤東為了當「一輩子的皇帝」，發動文革鬥倒劉少奇、陳毅、彭德懷等老革命戰友，犧牲數千萬中國人性命；到了1989年的「六四事件」，鄧小平為了獲得「皇權」，團結陳雲等人對付趙紫陽等「民主派」人士，這兩次鬥爭都使中國的政經文化領域大開倒車。

「反腐運動」是江家要剷除異己

郭文貴說，後來到了鄧家的權力控制過渡到江家的時代，「江家時代」一直到了2012年11月召開的十八大，又到了要選做中國真正老大的時候；郭透露，2012年3月，胡錦濤左右手、時任中共中央辦公室主任令計劃的兒子令谷意外身亡，就是江家告訴黨內要繼續控制權力而發出的訊號，「令谷之死是江家要求延續控制權力的開始」，然後，十八大的結果，就是江家鬥倒「胡派」等勢力，並讓習近平、王岐山等人上台。

郭文貴說，十八大以來進行的「反腐運動」，實際上就是江澤民想把多年來背叛自己、挑戰自己絕對權威的人，不論是向胡家、鄧家或其他家族勢力表效忠的人，都以「反腐之名」全給滅了；原本江家以為，滅完後江家就能更加掌控大權，沒想到，原以為能控制住的習近平和王岐山卻越來越不受控。

習近平、王岐山不想做傀儡

郭文貴指出，當初王岐山是「陪襯著」習近平上台的角色，王既是「監軍」也幫助打仗，到後來，習、王2人的「權力癮」卻越來越大，開始「假戲真做」，不想聽江澤民、朱鎔基、曾慶紅等家族勢力的指揮，雖然習、王兩人之間也有矛盾，習還是在十九大修憲刪除國家正、副主席「連續任職不得超過兩屆」的規定，使中國政治格局產生「本質性的變化」，郭文貴稱，習近平此舉既是為了控制住王岐山，也是在演戲給黨內看，以平衡黨內的江家勢力。

郭文貴宣稱，習近平一直認為王岐山是他的麻煩，近來習發現，國際媒體皆「罵習不罵王」，上月舉辦的新加坡創新經濟論壇上，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）更稱讚王岐山是中國與世界上「最有影響力的政治人物」；貿易戰僵局上，美國也有許多人期盼王岐山出來解決；而中共的背後各家族勢力，希望王岐山執政的也比希望習執政的多，因此，「習是很不舒服的」。

中國政治格局大變 習江鬥爭已浮上檯面

郭文貴說，近年來習近平在港、澳、台人民眼中「不得人心」，再加上今年的中美貿易戰，使中國經濟急速下滑，中國的所有不穩定，全被外界怪到習近平一個人頭上，這讓習近平跟江、朱、曾、王等家族間的關係，產生「前所未有的矛盾化」，而近期江澤民和江澤民之子江綿恆的身體狀況都快不行了，一向不甘心當傀儡的習近平，可能想在中國的政治平衡被打破的同時，藉機成為真正的中國老大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/