瑞典教授雇傭兵救學生費用曝光！ 網友驚呆：太便宜了

2018-12-17 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前在瑞典隆德大學（Lund University）攻讀博士的伊拉克籍學生受困伊斯蘭國（ISIS）的占領區，其指導教授得知後，立刻雇用一支傭兵前往救援，助學生完成論文，而這場救援行動代價曝光，約6萬瑞典克朗（約新台幣20.4萬）。

綜合外媒報導，2014年一名伊拉克籍博士生費斯（Firas Jumaah）在瑞典攻讀博士時，收到妻子來信表示IS占領了村莊，殺光了所有的男性並奴役了所有婦女，費斯馬上啟程回家保護妻兒，當時其與家人遭IS聖戰士包圍，藏匿在一座廢棄的工廠內，他寫信與他的指導教授訣別，表示如果自己沒有在一週內回去，就不會完成論文了。

指導教授夏洛塔（Charlotta Turner）收到學生來信後，立刻聯繫了隆德大學的保安負責人，詢問是否有救出學生的可能，保安人員則是幫夏洛塔連絡了傭兵雇傭公司，最後派出6名全副武裝傭兵駕著2台車輛殺入戰區，成功救出費斯與他的家人。

最後費斯完成學業，目前在馬爾默市（Malmo）一家藥品公司上班，而這場救援行動約花費6萬瑞典克朗（約20.4萬台幣），費斯滿懷感激表示，即便支付2、3倍的金額，以逃避伊斯蘭國追殺也值得，「如果他們告訴我要支付20萬克朗，我也會點頭」。

有網友表示，一名瑞典工人在工廠的每月平均收入是33305克朗（約新台幣11.3萬），而科學家在瑞典平均薪資是42300克朗（約新台幣14.4萬），他僅需1個多月的薪水就能把雇傭兵的費用還清，即使要20萬瑞典克朗，也只是他半年的收入而已，相較於寫不出論文跟做不完實驗的成本，派傭兵實在太便宜了。

其他網友紛紛表示：「20多萬就能買全家生命安全真的很便宜」、「傭兵原來這麼便宜」、「說不定傭兵只是開著民車進去就把人載出來，所以打折」。

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