迪士尼公主出狀況！ 畫家筆下得乳腺癌、遭家暴引反思

2018-12-17 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼公主最後都嫁給帥氣的王子，這夢幻的結尾儼然是現代的人生勝利組，不過一名畫家以公主們作為主角，將乳癌和家暴的案例套在她們身上，試圖引起大眾反思，傳達要勇於面對困境的想法。

綜合外媒報導，該名義大利畫家帕隆博（Alexsandro Palombo）是一名當代藝術家，以叛逆、色彩繽紛和諷刺藝術聞名，近期的插畫中將乳腺癌及家暴的元素和迪士尼公主融合，望傳遞勇氣及希望。

「倖存者系列」（Survivor series）是帕隆博畫出12個知名卡通人物進行乳房切除手術後的模樣，帕隆博表示，乳腺癌影響全球女性甚鉅，他說：「我製作『倖存者系列』是因為希望這些女性在面對困境和接受自己時不那麼孤單。」

帕隆博畫出女性卡通人物接受手術後能展現自信，絲毫不因沒有了乳房或在胸部上留下手術縫線便自怨自艾，展現豁達及自信的態度。

另一系列為「家暴迪士尼公主系列」（Disabled Disney Princesses），插圖以公主們被打得鼻青臉腫的樣子呈現，有些公主手中拿著原本的模樣，另有些拿著家暴者王子們的肖像，上面更蓋著懦夫（COWARD）的字樣，要女性不要礙於「家醜不外揚」或是自卑而姑息加害者。

據外媒報導，這不是帕隆博第一次為女性發聲，前陣子因「打破沉默系列」（Break The Silence）的插圖引起不少爭議，在沒有經過數位女明星的同意下，擅自使用其照片，後製成遭到家暴的模樣，雖帕隆博堅稱這只是藝術品，但仍引起極大爭議。

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