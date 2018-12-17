港撒錢「幣少爺」遭警抓走 喊頭暈送醫、順便驗傷...

2018-12-17 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港鬧區前天發生高空撒紙鈔事件，底下群眾目睹驚呼，警方獲報後趕往現場查看，並將鈔票沒收。根據港媒報導，撒錢的神秘客為當地一名投資比特幣致富的網紅「幣少爺」，他昨天遭香港警方帶回警署調查，今天凌晨反映頭暈，稱要看醫生並驗傷。

港媒報導，「幣少爺」今年24歲，本名黃鉦傑，過去因投資比特幣致富成為網紅，前天先在港鐵深水埗站附近一處大廈頂樓，突然大叫：「錢可以從天而降！」，隨後在臉書直播自己撒下數百張鈔票。

昨天他又開藍寶堅尼跑車到深水埗的「北河行動」餐廳，發送港幣面額500元的鈔票，當場遭警方依擾亂秩序帶回警署。

遭警方帶走後，「幣少爺」在臉書直播被警員拘捕過程，中途還聲稱頭暈，今天凌晨2點先到醫院就診，隨後在今晨5點15分離開醫院，他對香港媒體表示，「頭暈呀，順便驗傷。」不過他避未說哪裡受傷，也沒看出哪裡有傷痕，當時他仍關心虛擬貨幣FileCash Coin（FCC）的漲跌，向記者反問FCC股價問題。

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