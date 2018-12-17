反全球移民契約 布魯塞爾逾5千人上街示威

2018-12-17 02:00

〔中央社〕比利時總理米歇爾（Charles Michel）近日簽署「全球移民契約」，除引發聯合政府內鬨外，今天有逾5000人上街抗議，反移民情緒在布魯塞爾升高。

聯合國（UN）164國領導人和代表10日在摩洛哥通過「全球移民契約」（Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration），承諾「支持適當接納難民和尋求庇護者」，並「加強接納能力」。

但美國抨擊這項契約是「聯合國以犧牲各國主權為代價，推動全球治理之舉」後，澳洲、奧地利、捷克、匈牙利、拉脫維亞、波蘭和斯洛伐克也表達反對。

比利時米歇爾政府簽署這項協議後，對移民議題立場強硬的新法蘭德斯聯盟（NVA）退出執政聯盟，多名NVA部長辭職，除引發政治動盪，更有多個組織號召民眾今天上街示威。

今天的遊行在當地時間中午12時登場，據比利時警方估計有5500人參與，他們從布魯塞爾市中心中央火車站出發，一路遊行至歐洲理事會及歐盟執委會所在的「歐盟區」發表演說，沿途不斷高喊「民眾第一」、「米歇爾下台」等口號外，還施放各色煙霧彈及大龍炮，現場聲勢浩大。

一位從安特衛普（Antwerp）前來參加遊行的抗議者說，要打造一個宜居的國家，就須限制移民，為了保護下一代及世世代代的子孫，大家都需要站出來大聲反對「全球移民契約」。

演說集會結束後，一些抗議者開始搖晃歐盟大樓外的旗桿，並大聲喧囂。警方為維護歐盟區治安，祭出催淚瓦斯及水柱驅離示威者，引發一陣混亂，所幸未傳出有人受傷，活動約在下午4時結束。

不過，5500名民眾上街抗議簽署「全球移民契約」的同時，另有1000名支持簽署契約、強調應讓社會更團結的民眾也走上街頭，但雙方人馬所在地點相隔遙遠，並未發生衝突。

歐洲自2015年湧入大量難民後，在一連串社會融合問題及攻擊事件衝擊下，歐洲的反移民情緒不斷升溫，讓歐盟相當頭痛。

其中布魯塞爾2016年遭受恐怖攻擊後，保守主義在比利時抬頭，加上明年將舉行大選，政黨對立之下，恐使反移民情持續升高。

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