華為案延燒！傳中國外交部長王毅妻子被加國拒發簽證

2018-12-17 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為創辦人任正非的女兒、華為財務長孟晚舟1日在加拿大被捕，11日交保，現有消息傳出，中國外交部長王毅的妻子錢韋也被加拿大官方拒發簽證。

根據《新高地》、《希望之聲》等外媒報導，中國外交部長王毅在加拿大擁有2筆不動產，均為豪宅，加拿大政府這次駁回王毅妻子錢韋申請簽證，未來許多中國的紅二代恐怕會繼續受美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭組成的五眼聯盟（five eyes）監視，名下財產恐將不保，也難以進入聯盟國境內。

報導指出，65歲的中國外交部長王毅能坐上大位，與同屬外交體系出身的丈人錢嘉東密不可分，王毅完成學業後靠錢嘉東進入外交部亞洲司擔任基層人員，在19年內平步青雲，48歲那年官拜外交部副部長，成為中共政權史上最資淺的副部長，而後又陞任部長職位。

王毅成為外交部長後最知名的爭議事件，就是2016年6月在加拿大，當著加國外交部長的面嗆加國記者「你了解中國嗎？你去過中國嗎？」、「最了解中國人權狀況的不是你，而是中國人自己。你沒有發言權，而中國人有發言權」；目前其妻被拒發簽證的訊息尚未得到中、加雙方證實。

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