學川普？ 伊朗總統任命女婿擔要職 挨批搞裙帶關係

2018-12-17 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）近日任命他的女婿出任該國地質調查機構的負責人，引發民眾批評搞裙帶關係，更讓一名不滿此事的高官在週日（16日）請辭。

《法新社》報導，今年8月與羅哈尼女兒低調成婚的梅迪沙德（Kambiz Mehdizadeh），已在伊朗社群媒體引發廣泛批評。伊朗保守派媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指出，此事引發工業部礦業部門負責人Jafar Sargheyni的不滿，他於週日請辭，並以不點名的方式批評這是「不專業的任命」。

據塔斯尼姆通訊社稱，梅迪沙德是石油工程領域的博士生，曾擔任伊朗石油部、跆拳道聯盟和國家青年組織的顧問。

伊朗社群媒體用去年批評裙帶關係的標籤「＃好基因」（＃good-genes）譴責此事，該詞源於伊朗一名改革派政治人物的兒子，他將自己在商業上的成功歸功於從父母那繼承了「好基因」。一名推特網友說，「我都不知道，就算是女婿也可以繼承『＃好基因』！」

有趣的是，羅哈尼的死對頭、美國總統川普（Donald Trump）也有裙帶關係問題，他任命女婿庫希納（Jared Kushner）擔任白宮顧問。有網友直接調侃，「川普和羅哈尼應該會是好朋友」。

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