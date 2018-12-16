有史以來最多 柬埔寨查獲3.2公噸的走私象牙

2018-12-16 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨的海關官員在今天（12月16日）表示，於一處來自莫三比克的貨櫃裡搜出重達3.2公噸的走私象牙，成為柬埔寨有史以來破獲最大的象牙走私案。

綜合外媒報導，金邊自治港海關辦公室主任孫柴（Sun Chhay，譯音）表示，由於日前接獲美國大使館的通報，指出金邊自治港（Phnom Penh Autonomous Port）藏有走私象牙，當局才能一舉破獲此走私案，共起出1026根象牙，重達3.2公噸。

孫柴指出，這個貨櫃是從非洲南部的莫三比克運來，並在去年抵達金邊港；這些走私的象牙就藏在大理石裡，存在一個無人認領的貨櫃裡，既不知道這個貨櫃的收貨人是誰，也沒有人前來認領，未來是否轉運到其他國家也不明；他強調，這起走私案很明顯的證明，柬埔寨已成為數十億美金的國際非法盜獵走私貿易的中繼站。

雖然象牙的國際貿易早在1990年各國就已立法禁止，但由於中國與越南的巨大需求導致盜獵與走私貿易依然連年增長，而近年來柬埔寨成為這股巨大國際走私貿易的中繼站，去年柬埔寨也曾查獲多達1頓的走私象牙；而根據野生動物保護人士推估，每年有多達3萬多隻非洲象因象牙而遭盜獵。

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