尷尬！影片流出 新白宮幕僚長2年前曾罵川普「爛人」

2018-12-16 23:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)前天(14日)宣布,白宮幕僚長由預算辦公室主任穆瓦尼(Mick Mulvaney)代理,但沒說明將代理多久。消息傳出沒多久,推特上瘋傳一段穆瓦尼兩年前罵川普是「爛人(terrible human being)」的影片。

2016年美國總統大選時,曾任共和黨眾議員的穆瓦尼表明不喜歡共和黨總統參選人川普,甚至形容成「爛人」、不是孩子的好榜樣,但民主黨參選人希拉蕊也好不到哪裡去,他只好退一步,順應支持者的意向,支持川普。

川普當選後,穆瓦尼被邀請擔任白宮預算辦公室主任。前天川普發推特宣布,穆瓦尼將接替凱利(John Kelly)擔任幕僚長,並肯定穆瓦尼的工作表現,期待未來的共事機會。

預算辦公室發言人針對短片內容表示,這些是穆瓦尼遇見川普前發生的「舊聞」。穆瓦尼也表示,無論是總統大選還是在白宮服務期間,他對川普的支持從未動搖。

川普任職總統兩年,已經歷兩位幕僚長,分別是蒲博思(Reince Priebus)和年底即將卸任的凱利(John Kelly)。凱利辭職的消息一出,外界曾揣測美國副總統彭斯的幕僚長艾爾斯(Nick Ayers)、川普女婿兼愛將庫許納(Jared Kushner)都是可能接任的人選。

NEW: Trump's next chief of staff Mick Mulvaney called him a "terrible human being" just before he was elected president. https://t.co/C5q5csnhrl pic.twitter.com/IU5isoZRib