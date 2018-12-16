尷尬！影片流出 新白宮幕僚長2年前曾罵川普「爛人」

2018-12-16 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）前天（14日）宣布，白宮幕僚長由預算辦公室主任穆瓦尼（Mick Mulvaney）代理，但沒說明將代理多久。消息傳出沒多久，推特上瘋傳一段穆瓦尼兩年前罵川普是「爛人（terrible human being）」的影片。

2016年美國總統大選時，曾任共和黨眾議員的穆瓦尼表明不喜歡共和黨總統參選人川普，甚至形容成「爛人」、不是孩子的好榜樣，但民主黨參選人希拉蕊也好不到哪裡去，他只好退一步，順應支持者的意向，支持川普。

川普當選後，穆瓦尼被邀請擔任白宮預算辦公室主任。前天川普發推特宣布，穆瓦尼將接替凱利（John Kelly）擔任幕僚長，並肯定穆瓦尼的工作表現，期待未來的共事機會。

預算辦公室發言人針對短片內容表示，這些是穆瓦尼遇見川普前發生的「舊聞」。穆瓦尼也表示，無論是總統大選還是在白宮服務期間，他對川普的支持從未動搖。

川普任職總統兩年，已經歷兩位幕僚長，分別是蒲博思（Reince Priebus）和年底即將卸任的凱利（John Kelly）。凱利辭職的消息一出，外界曾揣測美國副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）、川普女婿兼愛將庫許納（Jared Kushner）都是可能接任的人選。

NEW: Trump's next chief of staff Mick Mulvaney called him a "terrible human being" just before he was elected president. https://t.co/C5q5csnhrl pic.twitter.com/IU5isoZRib — The Daily Beast （@thedailybeast） 2018年12月15日

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