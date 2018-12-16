登機爭睹韓團偶像 中國狂粉拖累全機360名乘客

2018-12-16 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大音樂盛典MAMA週五（14日）晚間在香港舉行，有4名中、港粉絲為了追星，週六登上同班機一睹韓團偶像後又要求退款下機，自私行徑拖累整班機乘客，讓360人得下飛機後再次安檢登機。

《韓國時報》報導，據業內人士透露，這4名20多歲的乘客是參與MAMA一南韓偶像團體的粉絲，其中3人來自中國，1人來自香港，週六在香港機場登上前往首爾的大韓航空班機後，在起飛前突然要求下機，導致航班嚴重拖延。

據悉，這4人為了近距離一睹偶像面貌，預訂了與其相同班機的2個頭等艙、1個商務艙和1個經濟艙座位。當韓團偶像成員登機，不顧空服員警告執意靠近追星。

之後，這4名粉絲要求退款和試圖在起飛前幾分鐘下機。根據「航空法」（aviation law），就算只有一名乘客在起飛前下機，出於安全考量，機上所有乘客也必須一同下機，再次進行安檢後才可登機。

空服員告知這項規定後，這4名粉絲仍堅決要下飛機，迫使數百名乘客也得下機進行另一輪安檢，導致航班起飛時間延誤約1小時。

報導指出，大韓航空也必須給這4位乘客全額退款。韓航要求香港警方對其展開調查，但卻被拒絕，理由是飛機上沒有人報告有任何損失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/