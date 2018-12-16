白目神父主持喪禮狂批自殺青年「上不了天堂」 家屬氣炸

2018-12-16 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國有位18歲的青年日前自殺身亡，他悲傷的家人請了一位天主教神父來主持他的喪禮；豈知這名神父竟在喪禮上當著死者的親朋好友面前大肆抨擊青年自殺的行為，還幾乎將他形容成罪人，讓悲傷的家屬既傻眼又痛心。

綜合外媒報導，美國密西根州18歲的男子梅森‧哈利巴格（Maison Hullibarger），他是托雷多大學的新生，過去在高中時期曾得到榮譽學生的獎項，同時也是一名熱愛運動的美式足球隊員，不過由於梅森過去疑似遭高中的美式足球教練傑夫‧伍德（Jeff Wood）霸凌，最後不堪折磨的他在12月4日輕生身亡。

梅森傷心的父母在替他張羅喪禮時，向當地的天主教教會請了一名神父唐‧拉克斯特（Don LaCuesta）前來主持喪禮，並在喪禮開始前與唐溝通，希望神父能夠在喪禮上多提及梅森生前生活軌跡，父母講得非常詳細，而唐神父也認真的記下筆記；結果喪禮當天，唐神父竟然脫稿演出，當著前來參加喪禮的親友面前大肆批判梅森「自殺的行為」，不僅質疑他是否能上天堂，還要求梅森悔改；即便梅森的父親一度走上講台要求神父停下，但是神父依然故我，讓家屬既傻眼又生氣。

天主教會一般視自殺為不可饒恕的罪行，過去甚至還會拒絕幫死者主持喪禮，不過近年教會的態度轉變，也認同「可寬恕那些因心理壓力而輕生的死者」；不過這次離譜的脫稿演出不僅使家屬十分生氣，也有不少與梅森同年齡的朋友是哭著走出教堂；梅森父親生氣的說「神父在主持喪禮的過程竟說出了多達6次『自殺』，我們希望用梅森生前的往事緬懷他，而不是一直強調他怎麼死的！」；對此天主教底特律總教區在14日發聲明致歉，指出這名神父的言論確實不恰當，我們已經禁止這位神父繼續主持喪禮，「並要求他必須受到其他神父的指導，以確保他能獲得成長」

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